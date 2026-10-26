KNBA Newscast: Monday, October 26, 2026
KNBA'S TOP STORIES:
AFN RESOLUTIONS: AFN delegates passed 49 resolutions this year.
AFN ELECTS NEW CO-CHAIR: Victor Joseph, a longtime tribal leader from the Tanana Chiefs region, was elected AFN co-chair.
AFN MARKS 1 YEAR ANNIVERSARY OF HALONG DISASTER: AFN's executive board passed a resolution urging continued support for regions affected by the disasterous fall storm in a special presentation that also acknowledged regional and statewide disaster relief efforts.