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KNBA Newscast: Monday, October 26, 2026

KNBA | By Rhonda McBride
Published October 26, 2026 at 11:04 AM AKDT
Hymn for Halong, sung by choir members from Kipnuk and Kwigillingok, two Western Alaska communities devastated by a storm generated by Typhoon Halong. The song was part of a presentation at the AFN Convention on Oct. 22 at the Dena'ina Center in downtown Anchorage.
Matt Faubion, Alaska Public Media
Hymn for Halong, sung by choir members from Kipnuk and Kwigillingok, two Western Alaska communities devastated by a storm generated by Typhoon Halong. The song was part of a presentation at the AFN Convention on Oct. 22 at the Dena'ina Center in downtown Anchorage.

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Rhonda McBride
Rhonda McBride has a long history of working in both television and radio in Alaska, going back to 1988, when she was news director at KYUK, the public radio and TV stations in Bethel, which broadcast in both the English and Yup’ik languages.
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