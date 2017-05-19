Public Meetings
Koahnic Broadcast Corporation holds regular meetings of the KBC Board of Directors, KBC special committees and the KNBA Community Advisory Board (CAB) which are open to the public. When dates for meetings are confirmed, they are posted here and announced on-air at 90.3 FM one week prior to meeting dates. Meetings are held at the main offices of Koahnic Broadcast Corporation in the Cook Inlet Tribal Council building at 3600 San Jeronimo Dr., Anchorage, AK 99508 unless otherwise posted. If you would like more information, please contact the KBC main office in Anchorage, AK at 907-793-3500
Meeting times are placed in the Alaska Time Zone:
- Standard Time: Alaska Standard Time (AKST)
- Daylight Saving Time: Alaska Daylight Time (AKDT)
The local time changes from AKST to AKDT at 02:00 LST (local standard time) to 03:00 LDT (local daylight time) on the second Sunday in March and returns at 02:00 LDT to 01:00 LST on the first Sunday in November.
KBC Board of Directors Meetings of 2026
- Thursday, February 5, 2026 11 am - 12 pm AKST (in-person & virtual)
- Thursday, June 25, 2026 11 am - 12 pm AKDT (in-person & virtual)
- Thursday, October 1, 2026 11 am - 12 pm AKDT (in-person & virtual)
- Thursday, December 17, 2026 11 am - 12 pm AKST (in-person & virtual)
Contact: Chief of Staff, Kayla Rearden, k.rearden@knba.org
KBC Executive Committee Meetings of 2026
- Thursday, January 8, 2026 10 am - 11 am AKST (virtual session)
- Thursday, May 28, 2026 10 am - 11 am AKDT (virtual session) [SESSION CANCELLED]
- Thursday, September 3, 2026 10 am - 11 am AKDT (virtual session)
- Thursday, November 12, 2026 10 am - 11 am AKST (virtual session)
Contact: Chief of Staff, Kayla Rearden, k.rearden@knba.org
KBC Finance Committee Meetings of 2026:
- Thursday, January 29, 2026 10 am - 11 am AKST (virtual session)
- Wednesday, February 25, 2026 12 pm - 1 pm AKST (virtual session)
- Thursday, June 18, 2026 10 am - 11 am AKDT (virtual session)
- Tuesday, September 22, 2026 1 pm - 2 pm AKDT (virtual session) [SESSION RESCHEDULED]
- Thursday, December 10, 2026 10 am - 11 am AKST (virtual session)
Contact: Chief of Staff, Kayla Rearden, k.rearden@knba.org
KBC Board Nominating Committee Meetings of 2026:
- Thursday, January 15, 2026 11 am - 12 pm AKST (virtual session) [SESSION CANCELLED]
- Thursday, June 4, 2026 11 am - 12 pm AKDT (virtual session)
- Monday, September 21, 2026 11 am - 12 pm AKDT (virtual session) [SESSION RESCHEDULED]
- Thursday, November 19, 2026 11 am - 12 pm AKST (virtual session)
Contact: Chief of Staff, Kayla Rearden, k.rearden@knba.org
KBC Long Range Planning Committee Meeting2 of 2026:
- Thursday, January 22, 2026 10 am - 11 am AKST (virtual session) [SESSION CANCELLED]
- Thursday, June 11, 2026 10 am - 11 am AKDT (virtual session)
- Thursday, September 17, 2026 10 am - 11 am AKDT (virtual session) [SESSION BEING RESCHEDULED]
- Thursday, December 3, 2026 10 am - 11 am AKST (virtual session)
Contact: Chief of Staff, Kayla Rearden, k.rearden@knba.org
KNBA Community Advisory Board Meetings of 2026
- Thursday, February 12, 2026 12 pm - 1 pm AKST
- Thursday, July 9, 2026 12 pm - 1 pm AKST
- Thursday, September 17, 2026 12pm – 1 pm AKST
- Thursday, December 3, 2026 12 pm - 1 pm AKDT
Contact: Director of Programming & Operations, ldixon@knba.org
(Updated: 9/02/26)